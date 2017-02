Keine neuen Windräder: Weißenbrunn gegen Erweiterung des Windparks bei Rugendorf

Der Windpark zwischen Weißenbrunn und Rugendorf an der Landkreisgrenze zwischen Kulmbach und Kronach wird nicht erweitert. Jedenfalls nicht, wenn es nach den Weißenbrunnern geht. Der Gemeinderat hat sich dagegen ausgesprochen. Bürgermeister Egon Herrmann erklärt bei inFranken.de die Weißenbrunner hätten die Nase voll, ihnen würden die Windparks zu viel. Den Windpark Hain habe man nicht verhindern können. Dass der Park bei Rugendorf mit bisher sieben Rädern um drei bis vier weitere Richtung Gössersdorf wächst, will man verhindern. Ein Argument könnte die Abstandsregelung sein – die Räder, so Herrmann kämen zu nah an die Gössersdorfer Häuser heran.