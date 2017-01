Keine Tötungsdabsicht: Totschlagsprozess in Coburg mit reuigem Angeklagten

Das Verfahren wird am kommenden Montag fortgesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren

Tödlicher Streit auf der Baustelle: Angeklagter gibt Erklärung ab

Streit auf einer Baustelle in Großheirath mit tödlichen Folgen – Weil er in einer Auseinandersetzung mit einer Schaufel zugeschlagen (…)

Tödlicher Streit: Heute beginnt der Prozess um den Tod eines Kasendorfer Arbeiters auf einer Großbaustelle

Ab heute soll der gewaltsame Tod eines Arbeiters aus Kasendorf auf einer Baustelle in Großheirat im letzten Sommer juristisch (…)

Millionen abgezweigt: Letzter Prozess um NKD-Manager beginnt nächste Woche

Der Prozess-Marathon um die veruntreuten Millionen bei NKD in Bindlach geht in die voraussichtlich letzte Runde: In den nächsten Wochen (…)

Verdächtige Substanz: Weißes Pulver sorgt für Evakuierung des Coburger Gerichtsgebäudes

Das war der Aufreger gestern in Coburg. Ein Brief mit einem weißen Pulver darin in der Poststelle des Landgerichts hat für einen (…)

Aufregung um weißes Pulver in Coburg: Brief mit Pulver in Justizgebäude aufgetaucht

Aufregung um weißes Pulver in Coburg: Ein noch nicht identifiziertes weißes Pulver hat im Gerichtsgebäude Einsatzkräfte auf den Plan (…)

Dealer vor Gericht: Junger Bayreuther soll mit einer Palette von Drogen gehandelt haben

Vor dem Landgericht in Bayreuth beginnt heute der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogendealer. Sie sollen mit Crystal Meth, Kokain, (…)