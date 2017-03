Keine VR-Bank in Marktschorgast: Gefreeser Mutterhaus beschließt Filial-Schließung

Die Banken in Oberfranken fusionieren fleißig um sich auf dem größeren Mark zukunftsfähig zu machen. Bei den Raiffeisenbanken hat jetzt die Filiale in Marktschorgast das Nachsehen. Die gehört zur VR-Bank Gefrees. Die hatte in der Vergangenheit Fusionsgespräche mit benachbarten VR-Banken geführt – allerdings ohne Erfolg. Bedeutet, die Gefreeser Raiffeisenbank bleibt zunächst selbstständig mit ihren rund 8.000 Kunden, will aber auf die Kosten schauen. Deshalb wird die kleinste Filiale der VR-Bank Gefrees, nämlich die in Marktschorgast, jetzt geschlossen. Die Kunden sind bereits schriftlich informiert worden. Die Filiale in Bischofsgrün soll nur noch an zwei Tagen die Woche besetzt sein, außerdem trennt man sich von drei Mitarbeitern.