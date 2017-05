Keine Werbung in Deutschland für Todesstrafe in der Türkei

Berlin (dpa) – Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betont, dass die Türkei – sollte sie die Todesstrafe wieder einführen wollen – dafür nicht auf deutschem Boden unter ihren Bürgern werben dürfte.

Zwar gebe es noch keine konkreten Anfragen, sagte Merkel im Gespräch mit WDR 5 am Dienstag. Die Frage sei aber «leider, leider so hypothetisch dann auch nicht, denn das Thema ist in der Türkei diskutiert worden». Es sorge für Klarheit zu sagen, «dass man für einen Inhalt, den wir absolut ablehnen, wie etwa die Todesstrafe» auf deutschem Boden keine Erlaubnis gebe.

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte bereits in der vergangenen Woche klargestellt, dass die Bundesregierung in Deutschland ein von Ankara veranlasstes Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei untersagen würde. Auch der SPD-Vorsitzende Martin Schulz lehnte ein Referendum unter Türken in Deutschland über die Wiedereinführung der Todesstrafe in ihrer Heimat ab.