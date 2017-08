Kette aus Holland kommt nach Kulmbach: Discounter „Action“ will sich ansiedeln

Kulmbach bekommt einen neuen Discounter. „Action“ heißt er und wird in einer ehemaligen Spielothek in der Albert-Ruckdeschel-Straße einziehen. Das bestätigt die Stadt Kulmbach auf Anfrage von Radio Plassenburg. Die Arbeiten in dem Gebäude, in dem K&L Ruppert schon einziehen wollte, laufen bereits. Wann der Discounter öffnen wird, ist noch unklar. Die Kette der „Action“-Discounter hat ihren Sitz in den Niederlanden. Vertrieben werden keine Lebensmittel, sondern Hobby und Schreibwaren, Multimedia, Deko, Haushaltswaren oder Tierbedarf. Ein Teil des Sortiments ist immer vorrätig, ein Teil besteht aus wechselnden Aktionsartikeln, die teilweise auch Markenartikel sein können.

(Foto: Action Discounter)