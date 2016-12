Kettenreaktion: Zimmerbrand macht Stau, macht Verkehrsunfall

Dass ein Zimmerbrand einen Verkehrsunfall verursacht, kommt nicht oft vor. In Bamberg ist es gestern Abend passiert. Die Feuerwehr hatte die rechte Spur der Bundesstraße 22 abgesperrt, weil ein Haus in dem es brannte, dicht an der Straße stand und die Löscharbeiten sonst behindert worden wären. Auf der Straße gabs einen Rückstau und den hat ein Autofahrer dann übersehen. Er krachte in einen Alfa und der wurde gegen zwei weitere Pkw geschleudert.

Zwei Autoinsassen wurden leicht verletzt, an vier demolierten Fahrzeugen entstanden 10.000 Euro Sachschaden.