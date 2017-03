Seit Wochen gibt es Meldungen, Unbekannte versuchten im hohen Fichtelgebirge Kinder anzusprechen. Am Mittwoch soll ein Mann in Selb ein 12-jähriges Mädchen am Handgelenk gepackt haben. Die Schülerin war auf dem Weg zur Schule, konnte sich losreißen, erzählte einer Freundin und ihrem Schulrektor von dem Vorfall und dann ging’s zur Polizei. Die Fahndung hat nichts ergeben. Eine Beschreibung gibt es nicht, jetzt hofft die Polizei auf Zeugen des Vorfalls.