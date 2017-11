Kind mit Down-Syndrom bekommt «Schwer-in-Ordnung-Ausweis»

Hamburg (dpa) – Die Auslieferung des Mannes, der in Hamburg seine zweijährige Tochter umgebracht haben soll, dürfte sich einige (…)

Mutmaßlicher Kindermörder aus Hamburg in Spanien verhaftet

Hamburg (dpa) – Nach dem Mord an einer Zweijährigen in Hamburg ist der tatverdächtige Vater in Spanien gefasst worden. Der Mann (…)