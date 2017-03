Kinder grob behandelt und geschlagen: Kita-Mitarbeiterinnen in Coburg vor Gericht

In einem Kita-Prozess vor dem Landgericht in Coburg müssen sich zwei Frauen wegen schwerer Vorwürfe verantworten. Die beiden ehemalige Kita-Mitarbeiterinnen sollen ihnen anvertraute Kinder grob behandelt und sogar geschlagen haben. Zeugen haben vor Gericht die Vorwürfe gegen die beiden Frauen bestätigt und es gab auch Kritik an den Vorgesetzten. Sie sollen die Bedenken anderer Kita-Mitarbeiter nicht ernst genommen haben. Eine ehemalige Leiterin einer Coburger Kindertagesstätte und eine frühere Kinderpflegerin sind angeklagt. Ihnen wird unter anderem. Misshandlung Schutzbefohlener und vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess geht Anfang April weiter.