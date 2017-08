Kinder haben Magenschmerzen: Rettungseinsatz bei Zeltlager

Thalmässing (dpa/lby) – Mehrere Kinder mit Magen-Darm-Beschwerden haben auf einem Zeltplatz in Mittelfranken einen Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Vier Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren kamen am Samstagabend vorsorglich in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Betreuer des Kinder- und Jugendzeltlagers in Thalmässing (Landkreis Roth) hatten zuvor die Rettungskräfte gerufen, weil etwa 25 Teilnehmer über Bauchschmerzen und weitere Beschwerden geklagt hatten. Die Ursache der Erkrankungen war laut Polizei zunächst unklar – ein Notarzt schloss noch am Abend eine Lebensmittelvergiftung aus. Das Zeltlager mit etwa 170 Teilnehmern und mehr als 50 Betreuern ging wie geplant weiter.