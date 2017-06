Kinder- und Jugendhilfe in Kulmbach: Der Bedarf ist ungebrochen

Der Bedarf an Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Kulmbach ist ungebrochen. Er liegt in den letzten Jahren auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Das berichtet Klaus Schröder vom Jugendamt in der Kreisausschusssitzung am Montag. Demnach sind derzeit 45 Kinder in Pflegefamilien untergebracht. Außerdem sind die Zahlen sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich der Kinder- und Jugendhilfe konstant.

Wichtig ist auch das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Da ist die Zahl seit Beginn des Jahres zurückgegangen. Klaus Schröder rechnet damit, dass es bis Jahresende nur wenige Neuaufnahmen im Landkreis geben wird.