Kindergartenfreunde trauern um getöteten Fünfjährigen

Arnschwang (dpa/lby) – Mit ihren Eltern haben die Mädchen und Buben des katholischen Kindergartens im oberpfälzischen Arnschwang ihres getöteten Freundes gedacht. In der Kirche St. Martin hielt Pfarrer Joseph Kata am Freitag einen Trauergottesdienst ab. Die Kinder hatten bunte Blumen dabei und legten sie vor dem Altar ab. In einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Cham hatte ein Mitbewohner den aus Russland stammenden Fünfjährigen am Samstag erstochen.

Der 41-jährige Afghane hatte das Kind getötet und dessen Mutter schwer verletzt. Der sechsjährige Bruder erlitt einen Schock. Motiv für die Tat war wohl, dass sich der Mann durch die Kinder in seiner Ruhe gestört fühlte. Die Polizei erschoss den Mann.

Als verurteilter Straftäter hätte der 41-Jährige nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Doch er hatte sich als Konvertit, der vom Islam zum Christentum übergetreten war, rechtlich dagegen gewehrt, so dass 2014 ein Abschiebeverbot ausgesprochen worden war. Dass der Mann in zwei Urteilen aus 2012 und 2014 als gefährlich eingestuft worden war, wusste die Regierung nach eigenen Angaben nicht.