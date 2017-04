Kindern von Arbeitslosen bessere Chancen ermöglichen

Augsburg (dpa/lby) – Bayern will sich im Rahmen eines Arbeitsmarktprojektes besonders um die Familien von Langzeitarbeitslosen kümmern. Dafür sollen in den kommenden beiden Jahren im Raum Augsburg insgesamt 200 Betroffene besonders gefördert werden. Es gehe dabei nicht nur um die Arbeitslosen selbst, sagte Bayerns Arbeitsministerin Emilia Müller (CSU) am Freitag. Es würden bei dem Projekt «Cura» die Familien und die Jugendämter eingebunden. «Wenn wir uns intensiv um die ganze Familie kümmern und auch den Kindern Perspektiven ermöglichen, erreichen wir größere und nachhaltigere Erfolge», erklärte Müller.

Der Projekttitel «Cura» steht für «Coaching von Familien zur Bekämpfung urbaner Arbeitslosigkeit». Es zielt darauf ab, in Stadt und Landkreis Augsburg den Kindern von Langzeitarbeitslosen bessere Bildungschancen als bisher zu ermöglichen. In diesem Gebiet waren zuletzt rund 2900 Langzeitarbeitslose registriert. In der Stadt Augsburg lag die Arbeitslosenquote im März bei 5,6 Prozent, im Kreis bei 2,7 Prozent. Die Kosten für das Projekt von bis zu 1,8 Millionen Euro werden aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert.