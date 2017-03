Kinderpfleger-Azubi-Prozess: Zwei Jahre Haft gefordert

Würzburg (dpa/lby) – Im Missbrauchsprozess gegen einen Kinderpfleger-Azubi hat die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Jugendhaft ohne Bewährung für den Angeklagten gefordert. Der 22 Jahre alte Mann aus Randersacker (Landkreis Würzburg) leugne und bagatellisiere die Vorwürfe, sagte Staatsanwalt Markus Küstner am Mittwoch vor dem Landgericht Würzburg. «Sie haben es nicht im Griff», sagte er in seinem Plädoyer zu dem jungen Mann. Eine angemessene Sexual-Therapie sei nur stationär, also im Gefängnis, möglich. Die Verteidigung forderte, die Strafe in dem Berufsprozess auf ein Jahr zu reduzieren und zur Bewährung auszusetzen.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, 2013 und 2014 mehreren Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren in einem Jugendhaus in Hattgenstein (Rheinland-Pfalz) an und in die Hose gefasst und mehrere kinderpornografische Bilder und Filme besessen zu haben. In einem ersten Prozess vor dem Amtsgericht war der Mann zu zwei Jahren Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Dagegen legte er jedoch Berufung ein.