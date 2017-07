Kinderpsychiater für mehr unverplante Zeit in Sommerferien

München (dpa/lby) – Kinderpsychiater in Bayern haben für mehr nicht verplante Zeit in den Sommerferien geworben. «Herrscht ständig Action, können weder Kinder noch Eltern ihren Akku aufladen», sagte Professor Götz-Erik Trott vom Berufsverband der bayerischen Kinder- und Jugendpsychiater am Mittwoch. Für Kinder und Jugendliche sei es wichtig, genug nicht verplante Zeit zu haben, um kreativ sein und eigenen Ideen nachgehen zu können. «Bei vielen Kindern und Jugendlichen sind während der Schulzeit die Tage so eng durchgetaktet, dass wenigstens in den Ferien der Termindruck wegfallen sollte», sagte Trott. Die Sommerferien in Bayern starten am kommenden Wochenende.