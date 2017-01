Also das ist mies. Ein dreister Dieb hat in Bamberg eine Kinderrutsche aus einem Garten gestohlen. Am Neujahrstag war der Unbekannte mit der Kinderrutsche über den Zaun gestiegen und davon gerannt. Ein Zeuge hat den Mann wohl beobachtet. Der flüchtete noch durch einen Bachlauf und über Bahngleise, dann ließ er die Rutsche stehen und entkam unerkannt. Aber die Rutsche für die Kinder ist wieder da.