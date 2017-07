Kirche mit Toilette verwechselt: Polizei Bad Staffelstein schnappt „Kotabsetzer“

Er hatte in Ebensfeld zwei mal die Kirche mit der Toilette verwechselt. Jetzt ist der „Kotabsetzer“ – wie er von der Polizei genannt wird – geschnappt. Der 60-Jährige hatte im Februar in der Pfarrkirche in Ebensfeld und in der Friedhofskapelle jeweils im Altarbereich seine große Notdurft verrichtet. Jetzt konnte ihn die Polizei Bad Staffelstein durch die Spurensicherung ermitteln. Der Senior ist in Behandlung. Wie er der Polizei sagte, hatte er das dringende Bedürfnis, sein Geschäft zu verrichten, deswegen habe er die nahe gelegenen offenstehenden Örtlichkeiten aufgesucht. Er muss sich jetzt verantworten wegen der Störung der Religionsausübung und wegen Hausfriedensbruchs.