Kirchen in Bayern verlieren weiter Zehntausende Mitglieder

München (dpa/lby) – Der Mitgliederschwund in Bayerns großen christlichen Kirchen geht weiter – verlangsamt sich aber etwas. 2016 verloren die evangelische und die katholische Kirche insgesamt gut

70 000 Mitglieder. Im Jahr davor waren es rund 78 000.

Wie die evangelische Landeskirche am Freitag bekanntgab, stiegen im Vorjahr knapp 22 700 Mitglieder aus (2015: rund 25 000). Die katholischen Bistümer in Bayern verloren insgesamt rund 48 000 Gläubige, teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag in Bonn mit (2015: rund 53 000).

In Bayern leben rund 12,8 Millionen Menschen – mit knapp unter 9 Millionen Gläubigen liegt der Anteil der Kirchenmitglieder in Bayern weiterhin deutlich höher als im Bundesdurchschnitt.