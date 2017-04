KiTa-Prozess: Wohl keine Berufung gegen Urteil

Der KiTa-Prozess von Coburg wird wohl nicht neu aufgerollt. Wie die Coburger Neue Presse mitteilt, wollen die Anwälte der beiden Pflegerinnen nicht in Berufung gehen. Das Urteil wird somit wohl rechtskräftig. Die beiden waren wegen der Misshandlung Schutzbefohlener und vorsätzlicher Körperverletzung in sechs Fällen zu Geldstrafen von 3000 und 6000 Euro verurteilt worden. Sie sollen Kinder unter anderem geschlagen und zum Essen gezwungen haben. Am ersten Verhandlungstag hatten beide die Vorwürfe abgestritten und von einem Komplott gegen sie gesprochen.