Kitzinger «Schlappmaulorden» 2017 geht an Wolfgang Bosbach

Kitzingen (dpa/lby) – Der 33. Kitzinger «Schlappmaulorden» geht an den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. «Er hat nicht nur als Bundestagsabgeordneter, sondern auch bei zahlreichen TV-Auftritten stets eine passende Formulierung gefunden», sagte Volkhard Groß, Senatspräsident der Kitzinger Karnevalsgesellschaft, am Donnerstag. «Es gibt ja kaum eine Sendung, in der er nicht auftritt.» Bosbach war in seiner Heimatstadt Bergisch Gladbach bei Köln 22 Jahre lang Präsident der Karnevalsgesellschaft Große Gladbacher und 1977 sogar Karnevalsprinz.

Der 64-Jährige will den Orden laut Groß an Rosenmontag persönlich entgegennehmen. Laudatorin sei die letztjährige Ordensträgerin, die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP). Der Orden wird seit 1989 an schlagfertige Persönlichkeiten aus Politik, Unterhaltung und Gesellschaft verliehen. Frühere Ordensträger sind Sportmoderator Waldemar Hartmann, Altbundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und Grünen-Politikerin Claudia Roth.