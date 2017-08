Klauen statt kaufen: Ladendiebstahl ist der neue Boom-Sektor von Profibanden

In Oberfranken sind im vergangenen Jahr Waren im Wert von 27 Millionen Euro aus den Geschäften geklaut worden. Auch in Kulmbach, Kronach und Lichtenfels haben die Händler vor allem Angst vor osteuropäischen Profi-Diebesbanden, die die Geschäfte im großen Stil ausräumen. Das hat einen Nachfrage von Radio Plassenburg beim Handelsverband ergeben. Geklaut wird, was nicht niet- und nagelfest ist, so der Sprecher des Bayerischen Handelsverbands Bernd Ohlmann.

Die Zahlen steigen seiner Ansicht nach auch deshalb, weil die Ware schnell übers Internet wieder verkauft werden kann.

Alexandra Hofmann, Vorsitzende der Kulmbacher Händlervereinigung Unser Kulmbach ist selbst erst kürzlich bestohlen worden. In ihrer Parfümerie haben es Diebe meist auf die teuren Luxusparfüms abgesehen. Auch von Kollegen weiß die Kulmbacher Händlerin Beispiele von Diebstählen in jüngster Zeit.

Was Händler tun können, ist laut Handelsverband, ihre Mitarbeiter in ihrer Aufmerksamkeit zu schulen und die Überwachungstechnik aufzurüsten.