Klausur am Kloster Banz: CSU debattiert Trump-Drohung mit Strafzöllen

Die Landtags-CSU tagt seit gestern auf Kloster Banz bei Bad Staffelstein. Das wirtschaftliche Verhältnis zu den USA nach der Trump-Ankündigung von Strafzöllen für Deutsche Autobauer war da gestern Thema. Man müsse an einem vernünftigen Verhältnis arbeiten, sagte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer. Gerade die bayerischen Autobauer sind beunruhigt, und an ihnen hängt eine ganze Zulieferindustrie mit Tausenden Arbeitsplätzen.

Der Präsident des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft, Alfred Gaffel, mahnte auf Banz: Bayern liege bei Industrielöhnen an der Spitze und könne sich Wettbewerbsverzerrungen durch mögliche US-Strafzölle nicht leisten.