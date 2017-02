Klein Lösung: Infoveranstaltung zum Neubaugebiet Höferänger am 7. März

Das geplante Baugebiet in Kulmbach / Höferänger wird aller Voraussicht nach kleiner, als geplant. Nach Protesten der Anwohner hatte der Stadtrat in seiner letzten Sitzung schon klar gemacht, dass der Bauherr abspecken muss. In der Sitzung gestern gab’s keine Details, aber einen Termin. Am 7. März findet eine Informationsveranstaltung im Hotel Dobrachtal statt, ab 18 Uhr.

Hintergrund sind Pläne für ein Neubaugebiet in Höferänger mit 17 Bauplätzen. Favorisiert wird aktuell ein Vorschlag der Verwaltung mit nur noch sechs Bauplätzen. Das Problem dort ist vor allem die ungünstige Zufahrt zum neuen Baugebiet.