Kleine deutsche Tennis-Erfolgsserie in Nürnberg gerissen

Nürnberg (dpa) – Carina Witthöft ist beim Tennisturnier in Nürnberg als dritte deutsche Spielerin in das Achtelfinale eingezogen. (…)

Nürnberg (dpa) – Julia Görges hat als zweite deutsche Tennisspielerin nach Tatjana Maria das Achtelfinale beim WTA-Turnier in (…)

Auch Julia Görges feiert Auftaktsieg in Nürnberg

Deutsches Generationenduell beim Tennisturnier in Nürnberg

Nürnberg (dpa) – Laura Siegemund trifft beim Tennisturnier in Nürnberg in der ersten Runde in einem reizvollen deutschen Duell (…)