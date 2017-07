Kleine Heldin aus Münchberg: 10-Jähriges Mädel bekommt Belohnung von der Polizei

Sie ist erst 10 Jahre alt aber schon ein echter Detektiv. Dafür ist Xenia-Doreen aus Münchberg jetzt sogar von der Polizei gelobt worden und hat auch eine Belohnung erhalten.

Sie hat nämlich geholfen ein paar Betrüger, hinter Gitter zu bringen. Im Mai war sie in eine Tankstelle in Münchberg, als mehrer Männe die Kassiererin ablenkten .damit einer von ihnen in den Personalraum schleichen und dort nach Bargeld suchen konnte. Das Mädel hat sich nichts anmerken lassen , blieb unauffällig, merkte sich aber das Autokennzeichen des Fluchtwagens der Männer. Dann rannte sie nach Hause, holte ihre Mutter und schrieb mit ihr zusammen das Kennzeichen auf. Xenia-Doreens Opa ist Polizist – sie hat den Job ganz offenbar schon im Blut.