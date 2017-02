Kleiner Waffenschein: 3.600 neue Anträge in Oberfranken – Zahlen versechsfacht

Die Menschen in der Region besorgen sich immer mehr Waffen. Der kleine Waffenschein ist 2015 in Oberfranken laut Nordbayerischer Kurier über 600 Mal neu ausgegeben worden, vergangenes Jahr über 3.600 Mal – die Jahre davor lag die Quote bei 300 pro Jahr. Mit dem so genannten kleinen Waffenschein darf man Gas-, Signal- und Schreckschusswaffen mit sich führen.

Die höchste Steigerungsraten in Oberfranken gibt’s in Hof und Bayreuth. Mehr als sieben ( 7,5, 7,3) mal so viele neue Erlaubnisse hat man dort registriert. Die Landkreis Kulmbach und Bamberg kommen gleich danach mit ähnlich hohen Zahlen (7,0). In Kulmbach haben 181 Personen letztes Jahr den kleinen Waffenschein erhalten. In Coburg, Wunsiedel und Kronach ist die Zahl um gut das Sechsfache in die Höhe gegangen. Nur der Landkreis Lichtenfels liegt mit einer Steigerung um das 5,7 -fache unter dem Durchschnitt

Die Antragssteller müssen keine Gründe nennen, warum sie Waffen tragen wollen. So bleibt es bei der allgemeinen Verunsicherung trotz der objektiv guten Sicherheitslage, die das Innenministerium betont. Immerhin beobachtet man dort die Entwicklung mit Sorge.