Kleinster CSU-Bezirk wählt Vorstand

Augsburg (dpa/lby) – Der kleinste der zehn CSU-Bezirksverbände wählt heute in Augsburg einen neuen Vorstand. Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger kandidiert erneut als Bezirksvorsitzender. Der 63-Jährige hat das Amt seit 2011, seine Wiederwahl gilt als sicher. Zu dem Bezirksparteitag wird auch Parteichef Horst Seehofer erwartet.

Die Augsburger CSU war früher heftig zerstritten und sorgte damit landesweit für Schlagzeilen. In dieser Phase übernahm Hintersberger den Bezirksverband und führte ihn in ruhigeres Fahrwasser. Vor zwei Jahren erhielt er 87 Prozent der Delegiertenstimmen.

Die Christsozialen sind in zehn Bezirksverbände untergliedert. Diese decken jeden der sieben bayerischen Bezirke ab, zudem gibt es eigene Bezirksverbände in der Landeshauptstadt München, im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Schwabach und eben in Augsburg. Die oftmals als «Bezirksfürsten» bezeichneten Vorsitzenden haben in der CSU viel Einfluss.