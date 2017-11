Klinikum Bayreuth: Kein neuer Parkplatz nördlich der Preuschwitzer Straße

Die Gegner eines neuen Parkplatzes am Bayreuther Klinikum haben jetzt Schützenhilfe von der Universität bekommen. Der Bau von neuen (…)

Das ist der Durchbruch für die Basketballer in Bayreuth. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung gestern grünes Licht für eine neue (…)

Expertenanhörung: Rosenau-Feuer wird heute im Bayreuther Stadtrat aufgearbeitet

Was genau ist passiert, als im Mai dieses Jahres die Rosenau in Bayreuth abgebrannt ist? Das will der Stadtrat wissen. Deswegen werden (…)