Klinikum Kulmbach: Parkgarage offiziell eingeweiht

Das Warten hat ein Ende für alle, die am Kulmbacher Klinikum einen Parkplatz suchen. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit und rund einem Jahr Bauzeit wurde am Dienstagnachmittag (9.5.) das Parkhaus am Krankenhaus offiziell eingeweiht. Die Arbeiten sind seit letzter Woche abgeschlossen, jetzt war die feierliche Eröffnung. Dabei wurde das neue Gebäude auch gesegnet. Jetzt stehen den Besuchern und Patienten knapp 160 neue Parkplätze zur Verfügung. Auch wenn es am Ende noch einige Wochen Verspätung gab – die Verantwortlichen sind froh, dass es jetzt geschafft ist; und die Leute, die Parkplätze am Klinikum suchen, sicherlich auch.