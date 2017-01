Klirrend-kalte Frostnacht in Bayern

München (dpa/lby) – Tief «Alex» hat den Menschen in Bayern eine klirrend-kalte Frostnacht beschert. Verbreitet seien in der Nacht zum Freitag zweistellige Minus-Grade registriert worden, teilte der Deutsche Wetterdienst in München mit. Am kältesten war es demnach im oberpfälzischen Schorndorf, dort wurden minus 22 Grad gemessen. Im oberfränkischen Kronach waren es minus 21 Grad, im oberbayerischen Mühldorf am Inn und am Münchner Flughafen wurden minus 18 Grad gemessen. In Nürnberg und Augsburg waren es minus 15 Grad. Regelrecht sibirische Temperaturen herrschten am Freitagmorgen auf der 2962 Meter hohen Zugspitze: Dort wurden minus 27 Grad registriert.