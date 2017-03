Eine überaus spannende Partie hat sich Medi Bayreuth am Wochenende gegen die Walter Tigers aus Tübingen geliefert und am Ende doch noch mit 82 zu 81 gewonnen. 15 Sekundne vor Schluss waren die Bayreuther schon sicherer Sieger, dann drehten die Tigers die Partie nochmal. In der letzten Auszeit haben die Bayreuther dann noch einen neuen Spielzug besprochen und schließlich den entscheidenden Korb erzielt . Der 18. Sieg für die Bayreuther Basketballer in der laufenden Saison.