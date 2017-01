Knobloch: NPD-Verbot gut für politische Hygiene gewesen

München (dpa/lby) – Das gescheiterte NPD-Verbotsverfahren hat bei der Israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern für Bestürzung gesorgt. «Ich respektiere die Entscheidung selbstverständlich, aber ich bedauere sie sehr», sagte die Präsidentin Charlotte Knobloch am Dienstag in München. Obwohl sie die juristische Argumentation, es liege keine konkrete Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vor, nachvollziehen könne, wäre das Verbot einer offensichtlich rechtsextremen Partei «wichtig für die politische Hygiene in unserem Land gewesen». Die NPD sei eine Kernorganisation des Rechtsextremismus in Deutschland, unterstütze rechte Gewalt und basiere auf der Verherrlichung des Nationalsozialismus.

«Nun hat das höchste deutsche Gericht entschieden, dass der Schutz einer Partei nicht dort endet, wo der Schutz für die Menschen anfängt, gegen die diese Partei agitiert», sagte die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Deutschland und vor dem Hintergrund des erstarkenden Rechtspopulismus und -extremismus sei sie sehr besorgt, betonte Knobloch. Mit der AfD habe sich in Deutschland «eine bewusst mit rechtsradikalen Thesen und Tiraden operierende Partei als immer stärkere politische Kraft entwickelt».