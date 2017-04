Knobloch sieht AfD als unwählbar für Juden an

München (dpa/lby) – Die AfD ist nach Ansicht der Ex-Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, unwählbar für Juden. Die AfD als parlamentarische Manifestation von Pegida und Co. sei inzwischen als rechtsextrem anzusehen, erklärte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern am Donnerstag laut Mitteilung. Die Partei stehe für Revisionismus, für rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Thesen sowie für Holocaust-Relativierung oder gar -leugnung. «Sie ist eine Schande für unser Land und für jüdische Menschen nicht wählbar!»

Es sei ein «weit verbreiteter, verheerender Irrglaube» gewesen, dass Antisemitismus in Deutschland kein Problem mehr sei, sagte Knobloch. «In Wahrheit ist der Antisemitismus in Deutschland tief verwurzelt und bricht sich jetzt, sieben Jahrzehnte nach dem Holocaust, wieder unverhohlen und ungehemmt Bahn.» Dies gelte auch für Teile des linken politischen Spektrums, «wo der israelbezogene Antisemitismus bisweilen nicht nur salonfähig, sondern Mainstream ist».

Knobloch warf AfD-Chefin Frauke Petry vor, die berechtigten Sorgen jüdischer Menschen vor Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland zu missbrauchen. Dies sei an «Dreistigkeit und Verlogenheit kaum zu übertreffen». Petry hatte in der «Welt» (Donnerstag) gesagt, die AfD sei «einer der wenigen politischen Garanten jüdischen Lebens auch in Zeiten illegaler antisemitischer Migration nach Deutschland».