Knöllchen vor dem Supermarkt: die ersten Geschäfte geben die Kontrollen wieder auf

Viereinhalb Jahre Haft wegen verschiedener Drogendelikte im Zusammenhang mit Crystal. So lautet das Urteil des Bayreuther Landgerichts (…)

Das ehemalige Güterbahnhofsgelände rückt in den Fokus, wenn es um die Hochschulpläne der Stadt Kulmbach geht. Am Donnerstag hat der (…)

Rehau AG will nach Bayreuth: Pläne für Standort am Nordring liegen aus

Das wird eine Millioneninvestition in Bayreuth. Die Rehau AG will in der Wagnerstadt eine Niederlassung errichten. Gebaut werden soll (…)