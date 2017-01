Salzburg (dpa/lby) – Die bisherige Opernreferentin Katrin König wird neue Operndirektorin am Salzburger Landestheater. Zudem wird in der Ballett-Sparte Reginaldo Oliveira als leitender Choreograph ins Haus geholt, wie Intendant Carl Philip von Maldeghem am Montag ankündigte. König ist seit sechs Jahren am Landestheater engagiert und will verstärkt junges Publikum ins Haus holen. Sie folgt auf Andreas Gergen, der dem Landestheater zwar verbunden bleibe, künftig aber verstärkt die internationalen Angebote wahrnehmen wolle.

Für die kommenden Spielzeiten kündigte Maldeghem den kompletten Da-Ponte-Zyklus an, wofür das Landestheater ein fixes Mozart-Ensemble aufbauen wolle. Neuer musikalischer Leiter der Opernsparte wird Adrian Kelly, nachdem Vorgängerin Mirga Grazinyte-Tyla – wie bekannt – im Sommer die Leitung des City of Birmingham Symphony Orchestra übernimmt.