„Koffer packen und anmelden“: 20. Mundart-Theater-Tag in Bad Staffelstein

Vom verloren geglaubten Gepäckstück am Flughafen bis hin zum geheimnisvollen Dachbodenfund – Geschichten über Koffer gibt es viele. Die Arbeitsgemeinschaft Mundart-Theater Franken und der Bezirk Oberfranken laden jetzt Theatergruppen aus ganz Oberfranken dazu ein, am 24. September beim Oberfränkischen Mundart-Theater-Tag in Bad Staffelstein ihr ganz eigenes Stück rund um das diesjährige Leitmotiv „Koffer“ auf die Bühne zu bringen. Der Koffer kann dabei entweder als einfache Requisite in das Stück einbezogen werden oder zum zentralen Objekt werden. „Der Fantasie der Teilnehmer sind keine Grenzen gesetzt“, sagt der Vorsitzende der ARGE Mundart-Theater Franken, Rüdiger Baumann aus Kulmbach. Es können bestehende oder selbst neu geschriebene Stücke gespielt werden – einzige Voraussetzung: Das Stück soll inklusive Vor- und Nachbereitung nicht länger als 30 Minuten dauern. Anmeldungen gehen per Mail an vorstand@mundart-theater-franken.de.