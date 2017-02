Kohnen kandidiert für SPD-Landesvorsitz: Urwahl möglich

München (dpa/lby) – Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Landeschef Florian Pronold hat Generalsekretärin Natascha Kohnen ihre Kandidatur angemeldet. Sollte es weitere Bewerber geben, soll es aber eine Urwahl geben, an der sich alle Mitglieder beteiligen können. Einem entsprechenden Vorschlag Kohnens stimmte der SPD-Landesvorstand auf seiner Klausur am Samstag in München zu – und zwar einstimmig.

Mögliche Bewerber müssen sich nun bis Ende Februar melden. Bleibt es bei Kohnen als einziger Kandidatin, gibt es keine Urwahl. Endgültig gewählt wird der oder die neue Landesvorsitzende auf dem nächsten Parteitag Mitte Mai. Rein theoretisch könnten sich Kandidaten auch erst dann melden – müssten sich dann aber die Frage gefallen lassen, warum sie sich ganz gezielt keinem Mitgliedervotum gestellt haben.

Pronold hatte am Freitag überraschend angekündigt, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Als seine Wunsch-Nachfolgerin – und als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 – schlug er Kohnen vor.

Pronolds überraschende Entscheidung stieß auf viel Zustimmung, es hagelte aber auch Kritik an seinem Vorpreschen unmittelbar vor der lange geplanten Klausurtagung des Landesvorstands. Der Vorsitzende der Oberbayern-SPD, Ewald Schurer, drohte gar mit einem «alternativen Personalvorschlag». In der Vorstandssitzung selbst meldete sich aber kein weiterer Bewerber, und es wurde auch kein weiterer Name genannt.