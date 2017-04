Kohnen schlägt Grötsch als Generalsekretär vor

München (dpa/lby) – SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen will im Fall ihrer Wahl zur neuen Landesvorsitzenden den Weidener Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch zu ihrem Generalsekretär machen. «Er ist fachlich top – und auch einer der loyalsten Kollegen», sagte Kohnen der «Mittelbayerischen Zeitung» (Online-Ausgabe) zur Begründung. Er besetze in der SPD das wichtige Thema Sicherheit, sei in Berlin hoch angesehen und kenne die bayerische SPD aus dem Effeff.

Kohnen bewirbt sich derzeit um den bayerischen SPD-Vorsitz, zusammen mit fünf weiteren Kandidaten. Derzeit läuft eine Mitgliederbefragung, die offizielle Wahl ist dann auf dem nächsten Parteitag am 20. Mai.