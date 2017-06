Kokain bei Prostituierten in Münchner Bordell sichergestellt

München (dpa/lby) – Bei der Durchsuchung eines Bordells im Münchner Stadtteil Freimann hat die Polizei bei sieben Prostituierten insgesamt 30 Gramm Kokain sichergestellt. Die Drogen seien verkaufsfertig abgepackt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Unter anderem fanden die Beamten das Rauschgift in einem Schminkkoffer. Auf der Personaltoilette spürte ein Diensthund eine geringe Menge synthetischer Drogen auf. Zudem befand sich auf der Toilette Bargeld in verschiedenen Währungen. Gegen alle beschuldigten Prostituierten seien Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden.