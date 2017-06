„Koki“: Einfache Hilfestellungen für schwierige Lebenslagen mit Kleinkindern

Helfen, nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern BEVOR das Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefallen ist. – Das hat sich „Koki“ auf die Fahnen geschrieben, die „Koordinierende Kinderschutzstelle“ am Landratsamt Kulmbach. Das ist ein Netzwerk für frühe Hilfen für Schwangere, Eltern und Alleinerziehende mit Kleinkindern. „Koki“ bietet in belastenden Lebenslagen oder Sitationen, in denen man überfordert ist, beratende Hilfestellung an und vermittelt Familien passgenaue Hilfen. Heute haben sich Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml, die oberfränkischen „Koki“-Beauftragten zusammen mit Ärzten und Psychologen im Landratsamt Kulmbach über Erfahrungen ausgetauscht und wie man die Arbeit noch verbessern könnte. Wünschenswert wäre laut Huml in Zukunft noch ein besserer Kontakt zu Ärzten, die schon bei Vorsorgeuntersuchungen Hilfe anbieten und an die Koordinierende Kinderschutzstelle verweisen.