Kollision wegen Trunkenheit

Ludwigsstadt (dpa/lby) – Mit reichlich Alkohol im Blut sind zwei Autofahrer bei Ludwigsstadt (Landkreis Kronach) in ihren Wagen zusammengeprallt. Bei einem Überholmanöver am Donnerstagabend waren die beiden 26 Jahre alten Fahrer aneinander gestoßen und gegen eine Leitplanke gekracht, wie die Polizei mitteilte. Am Unfallort stellte die Polizei fest, dass beide Männer betrunken waren. Messungen ergaben Alkoholwerte von 0,8 und 2,4 Promille. Einer der beiden wurde in ein Krankenhaus gebracht.