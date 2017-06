Kommunen haben Erwartungen an Digitalisierungs-Offensive

München (dpa/lby) – Bayerns Kommunen haben große Erwartungen an die von der Staatsregierung angekündigte Digitalisierungs-Offensive. «Wir halten das Signal für sehr wichtig», sagte Hans-Peter Mayer vom Bayerischen Gemeindetag der Deutschen Presse-Agentur. Der aktuelle Ausbau der Breitband-Versorgung sei gut für den ländlichen Raum, «doch viele Unternehmen denken bereits in anderen Kategorien». Die Internetversorgung müsse daher noch leistungsfähiger werden. «Ehrlicherweise muss man sagen: Von einer Glasfaserversorgung in der Fläche sind wir noch weit weg.»

Digitalisierung erfasse immer mehr Lebensbereiche, «deshalb muss die Grundinfrastruktur dafür passen», betonte Mayer. Das Kabinett hatte Ende Mai ein drei Milliarden Euro schweres Paket zur Digitalisierung beschlossen – es beinhaltet etwa den Ausbau des Hochgeschwindigkeits-Internets, Investitionen in Bildung und Unterstützung für die Wirtschaft.