Komponisten-Urenkelin: Immer Wagner «grottenlangweilig»

Bonn/Bayreuth (dpa) – Nike Wagner (71), Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und Intendantin des Bonner Beethovenfestes, hat ihren endgültigen Verzicht auf die Leitung der Bayreuther Festspiele erklärt. Der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post» (Mittwoch) sagte sie: «Auch Träume kommen irgendwann an ein Ende.» Außerdem empfinde sie es als «grottenlangweilig, immer nur Wagner zu machen». Zu ihrem Verhältnis zu ihrer Cousine Katharina Wagner, Tochter ihres Onkels Wolfgang Wagner und Leiterin der Bayreuther Festspiele, sagte Nike Wagner: Es gebe «keine persönliche Animosität, auch wenn die Regenbogenpresse das gern hätte». In früheren Zeiten habe sie allerdings manchmal gegen Katharinas «väterliches Bayreuth polemisiert», und «wo gehobelt wird, fallen Späne».