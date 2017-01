Kompromissvorschlag zur Flüchtlings-Obergrenze chancenlos

Berlin (dpa) – Im Streit zwischen CDU und CSU um eine Obergrenze für Flüchtlinge ist weiter keine Lösung in Sicht. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung (Freitag) lehnen sowohl CSU-Chef Horst Seehofer als auch Kanzlerin Angela Merkel einen Kompromissvorschlag aus den eigenen Reihen ab.

Die beiden Innenexperten Stephan Mayer (CSU) und Armin Schuster (CDU) hatten Merkel und Seehofer schon vor Monaten in einem Brief das Konzept eines «atmenden Deckels» vorgeschlagen. Die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in Deutschland sollte demnach jedes Jahr neu berechnet und dabei an die Zahl der Neuankömmlinge des Vorjahres gekoppelt werden. Eine feste Obergrenze sollte es nicht geben.

Laut «Bild» hat dieser Vorschlag jedoch keine Chance. Diese Idee sei eine «Totgeburt», hieß es dem Bericht zufolge in Seehofers Umfeld. Die CSU bestehe auf einer starren Obergrenze, um den Wählern eine klare Perspektive zu bieten.

Merkel wiederum fürchte vor allem einen jährlich neuen, öffentlichen Poker um die Flüchtlingszahlen, den man gegen die AfD nur verlieren könne, berichtet das Blatt unter Berufung auf Kreise der CDU-Innenpolitiker.