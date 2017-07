Konzertsaal entsteht westlich der Meistersingerhalle

Nürnberg (dpa/lby) – Die geplante neue Konzerthalle in Nürnberg soll westlich der Meistersingerhalle gebaut werden. Das hat der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Zunächst war von vielen als Standort ein großer Parkplatz im Osten der Halle favorisiert worden. Hier gebe es aber zahlreiche Probleme mit Schallschutz, Grundwasser und Sichtbarkeit der neuen Konzerthalle, sagte Baureferent Daniel Ulrich (parteilos). Der neue Konzertsaal soll zudem nicht wie ursprünglich geplant als Ausweichspielstätte während der Sanierung des Opernhauses genutzt werden. Das Musiktheater soll stattdessen während der Renovierung in der Meistersingerhalle einziehen.