Im neuen Jahr beschäftigt sich der Lichtenfelser Stadtrat mit ganz besonderen Möbeln.So soll die Innenstadt bald mit geflochtenen Sitzbänken ausgestattet werden. Derzeit laufen noch die Feinplanungen. Wenn der Stadtrat am 16. Januar grünes Licht gibt, werden die Entwürfe an die Regierung von Oberfranken weitergeleitet, so Citymanager Steffen Hofmann. Danach kann es mit der Ausschreibung für die Herstellung losgehen.