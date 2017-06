Kosky hat in Bayreuth eine «super Zeit»

Bayreuth/Berlin (dpa) – Der Intendant der Komischen Oper in Berlin, Barrie Kosky (50), fühlt sich bei den Proben für seine «Meistersinger»-Inszenierung in Bayreuth sehr wohl. «Ich kann mich überhaupt nicht beklagen, habe bisher eine super Zeit», sagte der Australier der «Welt am Sonntag».

Auch mit Festspielchefin Katharina Wagner kommt er nach eigenem Bekunden gut klar. «Sie hat mir mehr Probenzeit, mehr Geld für die zugegeben aufwendigen Kostüme und eine fantastische Besetzung gegeben – das kann auf der ganzen Welt nicht besser gesungen werden. Wir diskutieren, sie ist offen, ich kann sie momentan nur loben.»

Kosky verbindet mit Wagner eine Art Hassliebe. Dennoch sagte er: «Es ist eine große Ehre, dort zu inszenieren, ich nehme das sehr ernst. So ernst, wie wenn ich an der Komischen Oper Berlin Oscar Straus inszeniere. Es ist ein Höhepunkt, aber hoffentlich nicht das Ende vom Lied.»