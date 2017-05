Kostenlos in den Kindergarten? Münchner OB macht Druck

München (dpa/lby) – Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) macht sich für kostenlose Kindertagesstätten stark. «Die hohen Lebenshaltungskosten in unserer Stadt sind gerade für viele Familien schwer zu schultern», sagte Reiter am Freitag in München zu einem entsprechenden Vorschlag der SPD-Stadtratsfraktion.

Der Kommunalpolitiker setzt dabei vor allem auf Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Dieser habe bereits angekündigt, eine schrittweise Abschaffung der Kita-Gebühren zu prüfen. Er sei zuversichtlich, dass der Freistaat «baldmöglichst geeignete Maßnahmen ergreift, um uns und alle Kommunen in Bayern bei der Umsetzung der gebührenfreien Kindertagesbetreuung wirkungsvoll zu unterstützen», teilte Reiter mit.

Die Münchner SPD-Stadtratsfraktion hatte am Freitag eine Kita-Offensive vorgestellt. Darin forderte sie eine bayernweite Abschaffung der Gebühren: «Es darf keinen Unterschied machen, ob Kinder in einer wohlhabenden oder finanzschwachen Kommune aufwachsen».