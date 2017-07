Krankenstand in Oberfranken: Arbeitnehmer in Kronach am häufigsten krank

Die Arbeitnehmer im Landkreis Kronach sind im bayernweiten Vergleich am häufigsten krank. Das sagt die Techniker Krankenkasse. Sie hat für Bayern die Daten von 650.000 Versicherten ausgewertet. Demnach sind die Kronacher im Schnitt knapp 19 Tage pro Jahr krank – und damit fast doppelt so oft wie im Landkreis München. Im oberfränkischen Vergleich sind auch Lichtenfels und Kulmbach vorne mit dabei. Beide Landkreise liegen sowohl über dem bayernweiten als auch über dem Bundesdurchschnitt. Den niedrigsten Krankenstand in Oberfranken hat laut der Techniker Krankenkasse der Landkreis Forchheim. Dort sind die Arbeitnehmer im Schnitt weniger als 14 Tage pro Jahr krank.