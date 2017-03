Kriminalstatistik: Zahl der Einbrüche in Nordbayern ist gesunken

Es gab weniger Wohnungseinbrüche in Nordbayern vergangenes Jahr und die Hälfte aller Täter sind Ausländer, vor allem Rumänen, Türken, Ungarn und Serben. Zwei Erkenntnisse aus der Bayerischen Kriminalstatistik, die Innenminister Herrmann gestern vorgestellt hat. Insgesamt ist in Nordbayern die Zahl der Einbrüche gesunken, das Niveau ist im Bundesvergleich seit Jahren eher niedrig.

Trotzdem sind natürlich rund 400 Einbrüche in der Region jedes Jahr zu viel.

Am Donnerstag wird das Polizeipräsidium Oberfranken seine Kriminalstatistik 2016 veröffentlichen. Dann erfahren wir auch, wie viele Einbrüche aufgeklärt worden sind, und wie es mit anderen Straftaten in Oberfranken aussieht.